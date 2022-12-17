مباحثات عراقية أمريكية هاتفية حول العلاقات والشراكة الثنائية

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بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي، مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، العلاقات الثنائية والشراكة بين البدين.

وقال السوداني -في تصريحات نقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم السبت- إن أولوية الحكومة تتمثل في الحفاظ على علاقات متوازنة وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم.

وشدد على أن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل بالحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم".

من جانبه، أكد ماكغورك استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الستراتيجية.