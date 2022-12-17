عمدة كييف: نصف السكان يعيشون دون تدفئة وثلثهم بلا كهرباء

قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن نصف سكان العاصمة الأوكرانية يعيشون دون تدفئة، وثلثهم بلا كهرباء.

ونقلت إذاعة "هيرومادسك" الأوكرانية، عن كليتشكو إفادته، بأن إمدادات المياه أعيدت إلى العاصمة الأوكرانية، في حين أن ثلث السكان ما زالوا دون كهرباء ونصفهم ليس لديهم تدفئة بعد الضربة الروسية الأخيرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.

وأضاف: "تمت استعادة إمدادات المياه لجميع سكان العاصمة، نصف سكان كييف لديهم بالفعل تدفئة، ونحن نعمل على إعادتها إلى جميع سكان المدينة"، لافتا إلى أنه "تمت إعادة توصيل ثلثي كييف بمصدر الطاقة".

وأشار إلى أن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال قائما حيث كان هناك عجز كبير في توليد الطاقة، وأن التقنين سيستمر.

وأوضح أن شبكة مترو العاصمة عادت إلى الخدمة بعد أن توقفت القطارات عن العمل وبدأت المحطات في العمل كملاجئ بعد تحذيرات من الغارات الجوية على مستوى البلاد.

وتعرضت أوكرانيا لضربات روسية جديدة مكثفة، ما أدى الى انقطاع المياه في العاصمة كييف والتيار الكهربائي في مدن عدة في البلاد حيث تبدي موسكو تصميمها على تدمير البنى التحتية الأوكرانية.

وندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بما سمّاه "إرهاب الكرملين الأعمى والهجمات الوحشية وغير الإنسانية" ضد الأوكرانيين والتي تشكل جرائم حرب.