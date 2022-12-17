أوضح أحمد شوبير الإعلامي الرياضي، تفاصيل ما حدث بين مارسيل كولر مدرب الأهلي ولاعبيه ، بعد فقدان نقطتين أمام فيوتشر في بطولة الدوري العام.

وتعادل الأهلي مع فيوتشر بهدف لكل فريق، وخسر أول نقطتين له في مسابقة الدوري العام.

وقال شوبير بعد المباراة عبر أون سبورتس:" الأهلي قرر معاقبة مجدي أفشة لتسديده ضربة الجزاء وهم لم يكن في اللائحة"

وأضاف:"كولر بعد الماتش كان غاضبا، ورفض أن اللاعبين يغادروا من ملعب اللقاء بسيارتهم، وقال كل اللاعبين تغادر في أوتوبيس الفريق واتحرك على النادي، وهنا ظهر الوجه الآخر لمارسيل كولر".

وواصل:"كان في اجتماع عاصف في غرفة الملابس. كولر قال المستهتر والمقصر لا مكان له في الاهلي ومفيش لاعب أكبر من التواجد على الدكة او الخروج من القائمة، وفي عقوبات واستبعادات لأي لاعب يقصر".

وأضاف شوبير أن الأهلي لم يستحق أكثر من نقطة في المباراة، مشيرا إلى وجود حالة من اللامبالاة عند اللاعبين خلال اللقاء.