رفع 512 حالة إشغال طريق في البحيرة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية، وإزالة أي تعديات على الأرصفة؛ للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم، أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة واصلت تنفيذ حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية؛ لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطريق العام.

وأسفرت عن رفع 251 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق عدة مناطق بدمنهور (جلال قريطم، والنافورة، وعبد السلام الشاذلي، الكورنيش، وأفلاقة).

ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، 219 إشغالا متنوعا ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.

وفي سياق متصل، رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، 30 إشغالا مخالفا وتحرير 18 محضرا.

وتمكنت الحملات بمركز ومدينة رشيد، من ضبط 12 إشغالا مخالفا.