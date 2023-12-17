غواصة نووية أمريكية تصل كوريا الجنوبية وسط احتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن غواصة أمريكية تعمل بالوقود النووي وصلت البلاد اليوم الأحد، وسط مخاوف من احتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات هذا الشهر.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الغواصة الهجومية "يو إس إس ميسوري" (إس إس إن-780)، وهي غواصة هجومية ، وصلت إلى قاعدة بحرية رئيسية في بوسان، على بعد 320 كيلومترا جنوب شرق سول، في وقت سابق من اليوم الأحد، وفقا للبحرية الكورية الجنوبية.

وأضافت البحرية الكورية أنه"مع نشر الغواصة /يو إس إس ميسوري/، نخطط لتعزيز عمليات التبادل البحري والتعاون مع الولايات المتحدة وتعزيز وضعنا الدفاعي المشترك".

ويأتي نشر الغواصة بعد ثلاثة أسابيع فقط من دخول الغواصة "يو إس إس سانتا في" (إ س إس إن-763)، إلى قاعدة جيجو البحرية في الجزيرة السياحية الجنوبية.

وكان النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي /كيم تاي هيو/ قد أثار قبل أيام إمكانية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات في الشهر الجاري عند وصوله إلى واشنطن لحضور اجتماع المجموعة الاستشارية النووية، وهو اجتماع أمني مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يهدف إلى مناقشة قضايا التخطيط النووي والاستراتيجي.

وأجرت كوريا الشمالية آخر تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونج-18 يعمل بالوقود الصلب في يوليو الماضي.