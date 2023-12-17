إسرائيل تفتح معبر كرم سالم الحدودي مع غزة أمام دخول المعونات

أعلن مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية مع الأراضي الفلسطينية أن إسرائيل فتحت معبر "كرم سالم" الحدودي، اليوم الأحد، أمام دخول شحنات معونات إلى قطاع غزة.



وكتب المكتب على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) "اعتبارا من اليوم، ستخضع شاحنات المعونات التابعة للأمم المتحدة، لتفتيش أمني وسيتم نقلها، مباشرة إلى غزة، عبر معبر كرم سالم، التزاما باتفاقنا مع الولايات المتحدة".



وشارك المكتب أيضا صورة للشاحنات، المصطفة على التوالي. ولم يكن من الواضح في البداية ما إذا كانت الشاحنات، قد تحركت بالفعل عبر الحدود، في كرم سالم، اليوم الأحد.



وتابع المكتب أن فتح المعبر يهدف إلى زيادة الكمية اليومية من المساعدات الإنسانية، التي تصل إلى قطاع غزة.



وفي ضوء الوضع الإنساني الكارثي، الذي تشهده المنطقة الساحلية المعزولة، تعرضت إسرائيل مؤخر بشكل واسع لضغوط دولية، بما في ذلك من أمريكا، أقرب حلفائها.



وسمح مجلس الوزارء الأمني في إسرائيل بشكل مؤقت بفتح المعبر الحدودي، في جنوب غزة الأسبوع الماضي. والهدف هو تخفيف الضغط على معبر "رفح" الحدودي المصري، مع غزة.



وكان معبر "كرم سالم"، يتم استخدامه كمعبر للبضائع، إلى غزة، قبل الحرب.