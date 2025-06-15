«الشروق» تكشف موقف بن شرقي بعد الغياب عن مباراة إنتر ميامي

كشف مصدر مقرب من النادي الأهلي حقيقة وجود مشكلة من المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بعد عدم المشاركة خلال مواجهة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

الأهلي تعادل مع إنتر ميامي في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم، الأحد، على ملعب هارد روك، في افتتاح النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، وشهدت المباراة إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة.

وقال مصدر من النادي الأهلي للشروق إن بن شرقي شعر بالحزن لعدم المشاركة في المباراة ولكنه لم يفتعل أي مشكلة، وكان يرى أنه في حالة مشاركته كان يستطيع تقديم شيئًا للفريق.

وأضاف أن اللاعبين يعرفون أن ريبيرو لا يحب الاعتراض على عدم المشاركة، والمدرب الإسباني أخبر اللاعبين بذلك، وبالتالي أشرف بن شرقي لم يبدي أي مشكلة من المشاركة، ولكن اللاعب سيكون له دور في الفترة القادمة مع النادي

وشدد المصدر على أن ريبيرو يشعر بالندم على بعض التغييرات التي أجراها أمام إنتر ميامي بعد مردود اللاعبين، ومن المتوقع أن يغير المدرب الإسباني من تغييراته في المباريات المقبلة وترتيب اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيل ي يوم الخميس المقبل، في السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة.