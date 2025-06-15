مقتل 3 أشخاص جراء فيضانات مفاجئة في وست فرجينيا

أدت فيضانات مفاجئة ناتجة عن أمطار غزيرة إلى مقتل 3 أشخاص شمالي ولاية وست فرجينيا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين، اليوم الأحد، في حين تقوم السلطات بتقييم الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور وخطوط الغاز الطبيعي وغيرها من البنى التحتية.

وقال مسئولون إن الأمطار التي تراوح منسوبها بين 5ر2 إلى 4 بوصات (6 إلى 10 سنتيمترات) هطلت على أجزاء من مدينة ويلينج ومقاطعة أوهايو خلال نحو نصف ساعة مساء أمس السبت.

وقال لو فارجو، مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة أوهايو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "بدأنا على الفور تقريبا نتلقى مكالمات الطوارئ 911 لطلب إنقاذ أشخاص عالقين".

وأضاف: "خلال هذا الوقت، تعرضت البنية التحتية لأضرار جسيمة في الطرق والجسور والطرق السريعة، ما حال دون قدرتنا على الاستجابة للعديد من الحوادث، ولذلك تأخرنا في الوصول إلى المواقع بسبب حجم الأضرار الكبير للغاية."

وأضاف فارجو: "حدث الأمر بسرعة كبيرة للغاية وبشكل مفاجئ.. وإنني أعمل في هذا المجال منذ 35 عاما، وشهدت فيضانات ضخمة هنا في المدينة والمقاطعة، لكنني لم أر شيئا كهذا من قبل."

وقالت السلطات إن السيول جرفت مركبات إلى جداول فائضة بالمياه، واضطر بعض الأشخاص للجوء إلى تسلق الأشجار طلبا للسلامة، فيما اندلعت النيران في منزل متنقل.

وجاءت أمطار ويست فيرجينيا بعد أمطار غزيرة شهدتها مدينة سان أنطونيو يوم الخميس، أسفرت عن مقتل 13 شخصا