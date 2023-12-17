رئيس حماية المستهلك: أزمة السكر ليس لها مبرر وننتج 85% من احتياجاتنا

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أزمة السكر مفتعلة ليس لها مبرر، خاصة أنه يتم إنتاج نحو 85% من احتياجاتنا من السكر.

وأضاف السجيني، في كلمته، خلال إطلاق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني رئيس مجلس إدارة الجهاز، أن مبادرة "صديق المستهلك" بمشاركة جميع مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة.

وتأتي المبادرة للتنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وأيضًا تقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة.

وتابع أن أكبر 5 مصانع السكر تابعين للدولة وبالتالي فإنه لا يوجد أزمة، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت حجب كثير لسلعة السكر، وجرت مصادرة المضبوطات.

ولفت السجيني، إلى أن سعر السكر مع مكسب المصنع يصل إلى 24.5 جنيه للكيلو، ولذلك يطرح للمستهلك بنحو 27 جنيها للكيلو للمستهلك، ومع ذلك وصل سعره إلى مستويات قياسية 30 و40 وفي بعض الأماكن إلى 50 جنيها للكيلو، وتم التصدي للمخالفات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن السبب ليس قلة عرض في ظل إنتاج نحو 85% من استهلاكنا، ولا نقوم بالاستيراد إلا نحو 400 ألف طن سنويا.

وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية، حيث إنه في حالة إذا كان هناك سعر أعلى من السعر المعلن عنه للسكر يطلب ضرورة الإبلاغ بأقصى سرعة.