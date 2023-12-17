 ليفركوزن يستعيد توازنه في الدوري الألماني بثلاثية أمام آينتراخت فرانكفورت

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استعاد فريق باير ليفركوزن توازنه بالفوز على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة صفر/3 اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل فيكتور بونيفاس وجيريمي فريمبونج وفلوريان فريتز أهداف اللقاء في الدقائق 14 و51 و57.

وتجاوز ليفركوزن بهذا الفوز تعثره بتعادلين في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 39 نقطة ويعزز تصدره لجدول المسابقة.

أما فرانكفورت فقد تلقى خسارته الرابعة في الدوري والثالثة في آخر أربع جولات ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، أقيمت اليوم الأحد فاز فريق فرايبورج على ضيفه كولون بهدفين سجلهما ميكائيل جريجورفيتش ورولان شالاي هدفي المباراة في الدقيقتين 72 و94.

وأكمل فريق كولون اللقاء بعشرة لاعبين بعد حصول لاعبه يوليان شابوت على بطاقة حمراء في الدقيقة 62.

حقق فرايبورج فوزه السابع في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس.

أما كولون تجمد رصيده عند عشر نقاط في المركز السادس عشر ليبقى مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية.