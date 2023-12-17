أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 24 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات، في غارة جوية على جباليا شمال القطاع.



وقال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، في تصريحات لشبكة "cnn"، اليوم الأحد، إن الضحايا استشهدوا نتيجة غارة جوية إسرائيلية جباليا شمال قطاع غزة.



وأفاد بأن 90 شخصا أُصيبوا جرّاء الهجوم الإسرائيلي، وأن أغلب الشهداء والجرحى من النساء والأطفال، وسط مخاوف من وجود عدد أكبر تحت أنقاض منزل تعرض لغارة جوية في جباليا شمال قطاع غزة.



وأضاف البرش: «استهدفت الغارة الجوية منزل عائلة الشهاب هذا الصباح حوالي الساعة الثامنة صباحا والذي كان يأوي عائلات نازحة».



وتابع: «لا تزال الجثث والإصابات تصل إلى موقعنا الطبي، وهو الموقع الطبي الميداني الوحيد في شمال غزة بأكمله».