ضبط 25 طن سكر و200 قرص جبن رومي مجهول المصدر بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، حملة تموينية بقيادة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، أسفرت عن في مركزى كوم حمادة وبدر، ضبط ٨ مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، ٤ مخابز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير ٧ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور، تم ضبط تاجر لتجميعه ١٨ طن سكر، وآخر تصرف في ٧ أطنان سكر بالبيع فى السوق السوداء وقيامه بتعبئة سكر المبادرة في عبوات أكياس سكر حر، بالإضافة إلى ضبط ٢٠٠ قرص جبن رومى مجهول المصدر، كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.