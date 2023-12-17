نتنياهو: أهالي الجنود القتلى أعطوني تفويضا لمواصلة القتال في غزة

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن أهالي الجنود الذين قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة، أعطوه تفويضا لمواصلة القتال.

وقال نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية: «أهالي الجنود القتلى أعطوني التفويض لمواصلة القتال، وقالوا إنها كانت وصية أبنائهم حتى القضاء على حماس والإفراج عن المختطفين»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم».

يأتي ذلك، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة الماضي، أنه قتل «عن طريق الخطأ» 3 أسرى إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

وتعليقا على الحادث، قال نتنياهو: «بعد هذه المأساة تراودني فكرة ماذا كان يمكن أن يحدث، كانوا وكنا قريبين جدا من أن نحتضنهم مرة أخرى»، مضيفا: «سنواصل الحرب حتى تحقيق الانتصار».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا، مقتل أسيرة إسرائيلية أخرى في قطاع غزة، وهي عنبار هيمان (27 عاما).

فيما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إنه والجيش يتحملان مسئولية قتل الأسرى، مؤكدًا بذل كل شيء لضمان عدم تكراره.