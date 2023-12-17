رئيس الأركان الإسرائيلي يتحمل مسؤولية قتل ثلاثة رهائن في غزة

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي مسؤوليته عن قتل ثلاثة رهائن إسرائيليين في قطاع غزة عن طريق الخطأ على يد جنود إسرائيليين.

وقال في مقطع فيديو نشر على منصة إكس ليل السبت: "الجيش وأنا ، بصفتي قائده ، مسؤولان عما حدث وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوث مثل هذه الحالات مرة أخرى في مستقبل القتال".

في الوقت نفسه، أوضح أنه يجب عدم إطلاق النار على الأشخاص الذين يحملون رايات بيضاء ويريدون الاستسلام. وشدد هاليفي على أن قواعد الاشتباك انتهكت عندما قتل الرهائن.

واعترف هاليفي بأن "الرهائن الثلاثة فعلوا كل شيء لجعلنا نتعرف عليهم على هذا النحو .. لقد خلعوا قمصانهم حتى نتمكن من رؤية أنهم لم يكونوا يرتدون أحزمة ناسفة، وكانوا يحملون راية بيضاء".

في الوقت نفسه ، أشار إلى أن الجنود كانوا في منطقة قتال نشطة. وينشط المسلحون هناك بملابس مدنية وكل قرار يمكن أن يحدث فرقا بين الحياة والموت يتخذ في جزء من الثانية.