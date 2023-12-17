استشهاد فلسطينية في قصف إسرائيلي استهدف مسجد حراء شمال غزة

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أفادت وكالة «شهاب» الفلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد مواطنة جراء استهداف طائرات الاستطلاع مسجد حراء في جباليا البلد بصاروخ.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن القصف لإسرائيلي على المسجد الواقع شمال قطاع غزة، أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

واستشهد 35 مواطنا وأصيب العشرات، اليوم الأحد، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بانتشال طواقم الدفاع المدني والإسعاف 24 شهيدا، و90 جريحا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شهاب في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

كما استشهد 11 مواطنا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة خلة في بلدة جباليا.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 مواطنا وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين.

وجنوبا، أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة شابين على الأقل.

كما قصفت زوارق الاحتلال عدة مناطق شمال مدينة خان يونس، وساحلها الغربي.