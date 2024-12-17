وفد دبلوماسي فرنسي يصل دمشق ويزور مقر السفارة الفرنسية المغلق لأكثر من عشر سنوات

وصل وفد فرنسي دبلوماسي صباحا الى سوريا، حيث زار مقر السفارة في دمشق المغلق منذ أكثر من عقد، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

ووصل الوفد إلى مقر السفارة الواقع في منطقة المهاجرين، حيث شاهد مصورو "فرانس برس" مرافقين أمنيين يفتحون باب السفارة قبل دخول الوفد إليها.

وبدأت الإدارة السياسية الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع، رئيس هيئة تحرير الشام باستقبال وفود دولية خلال الأسبوع الجاري، حيث التقى الشرع أمس وفدا من مسئولين بريطانيين رفيعي المستوى في دمشق في حين أكدت واشنطن أنها لا تستبعد إرسال وفد إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة.

ودعا القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الحكومات مثل الولايات المتحدة إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، ورفع العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة التي قال إنها "كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن"- حسب صحيفة نيويورك تايمز.