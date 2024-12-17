صحيفة الرياض: الفتح السعودي يقترب من ضم مروان عطية

كشفت جريدة الرياض السعودية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب نادي الفتح السعودي من ضم مروان عطية لاعب الأهلي.

أفادت الصحيفة السعودية أن نادي الفتح السعودي يقترب من حسم صفقة مروان عطية دون الكشف عن توقيت التعاقد سواء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أم في الانتقالات الصيفية.

وينتهي تعاقد مروان عطية مع النادي الأهلي في 30 يونيو 2027.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك، قد تولى تدريب الفتح السعودي بشكل رسمي قبل أيام قليلة، وضم أحمد مجدي، المدرب العام السابق للزمالك، لجهازه الفني في الفريق السعودي.

يتواجد فريق الفتح في أسفل ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بعد مرور 13 جولة.