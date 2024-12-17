فلسطين توقع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية

أودعت فلسطين، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وثيقة تصديقها على "اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية "المعدلة" التي وافق عليها المجلس الإقتصادي والإجتماعي بموجب قراره رقم (ق2327- د.ع 109- 10/2/2022)".

وتهدف الإتفاقية "المعدلة" إلى إيجاد إطار قانوني واضح وموحد يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الإجراءات التي تعيق النقل عبر الأراضي العربية، وتماشيا مع ضرورة تنظيم وتيسير انتقال السلع عبر أراضي الدول العربية، وتعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية.

وفيما يخص مراسم التوقيع على إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المعدلة، فقد وقع عن الجانب الفلسطيني السفير مهند عبد الكريم العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، فيما وقع باسم الأمانة العامة للجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية.

وحضر مراسم التوقيع وزير مفوض د. سالي سمير صبري مديرة إدارة المعاهدات والقانون الدولي، كما حضر المستشار د. أحمد نزار المشرف على إدارة التكامل الاقتصادي العربي، وأعضاء من الادارتين.

وتجدر الإشارة إلى أن "اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية "المعدلة" ستدخل حيز النفاذ بعد إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمسة دول أطراف في الاتفاقية، وتسري في شأن الدول العربية الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها او انضمامها، وتحل أحكام هذه الاتفاقية محل أحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية لعام 1977 عملاً بالمادة (39) منها.

وقد وقعت على الإتفاقية المعدلة ثلاثة دول عربية هي فلسـطين، قطر، ليبيا، وصدقت عليها دولتين هما: السعودية وفلسطين.