إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بطريق مصر- أسيوط الغربي بالفيوم

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أصيب 6 أشخاص في حادث مروري بطريق مصر- أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم، إثر تصادم سيارتين نقل، وميكروباص تم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث مروري بطريق مصر أسيوط الغربي بالقرب من كمين الروس دائرة المحافظة.

وانتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من معاينة الشرطة أن حادث التصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عن إصابة 6 من مستقلي الميكروباص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وإزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.