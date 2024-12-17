انخفاض تاريخي في ثقة الأمريكيين بالنظام القضائي والمحاكم

في وقت يشهد توترات سياسية متزايدة، انخفضت ثقة الأمريكيين في النظام القضائي والمحاكم إلى أدنى مستوى على الإطلاق، حيث بلغت 35% هذا العام، وفقا لاستطلاع جديد من مؤسسة جالوب.

وشهدت الولايات المتحدة انخفاضا حادا بلغ 24 نقطة مئوية خلال السنوات الأربع الماضية، مما يميز البلاد عن الدول الغنية الأخرى التي لا يزال معظم الناس فيها يعبرون عن ثقتهم في أنظمتهم.

وتأتي هذه النتائج بعد فترة مضطربة شملت إلغاء الحق الوطني في الإجهاض، وتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب ثم سحب التهم الاتحادية، وكذلك هجماته على نزاهة النظام القضائي.

ولم يكن الانخفاض مقتصرا على جانب واحد من الطيف السياسي. فقد تراجعت الثقة بين الأشخاص الذين لم يوافقوا على قيادة البلاد خلال رئاسة جو بايدن، وكذلك بين الذين وافقوا على قيادته، وفقا لاستطلاع جالوب. ولم يُسأل المشاركون عن انتماءاتهم الحزبية.