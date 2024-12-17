الهند: نواب حزب المؤتمر يعلنون تضامنهم مع الأقليات في بنجلاديش برسائل على حقائب اليد

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نظم العديد من نواب حزب المؤتمر المعارض في الهند، وبينهم زعيمة الحزب بريانكا غاندي فادرا، احتجاجا بمقر البرلمان اليوم الثلاثاء، مطالبين بتحقيق العدالة للهندوس والمسيحيين الذين يواجهون الفظائع في بنجلاديش، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا".

واحتج نواب البرلمان الهندي، بحملهم حقائب يد مكتوب عليها: "دافعوا عن الأقليات في بنجلاديش".

ورفع النواب، شعارات تدعو الحكومة إلى ضمان تحقيق العدالة للأقليات في بنجلاديش.

وشوهدت غاندي، وهي تحمل حقيبة يد، ومتجهة إلى البرلمان، مكتوب عليها: "ساندوا الهندوس والمسيحيين في بنجلاديش".

وجاء ذلك بعد يوم من إعراب غاندي، تضامنها مع الشعب الفلسطيني حاملة حقيبة يد مكتوب عليها: "فلسطين".

ونظم العديد من نواب المؤتمر بقيادة غاندي، احتجاجا في مقر البرلمان أمس الاثنين أيضا، مطالبين بتحقيق العدالة للهندوس والمسيحيين الذين يواجهون الفظائع في بنجلاديش.

وفي حديثها أمام مجلس النواب الهندي (لوك سابها) أمس الاثنين، طالبت بريانكا غاندي بدعم الحكومة لأولئك الذين يعانون من الألم بسبب تعرضهم للهجمات في بنجلاديش.

وقالت غاندي: "يتعين على الحكومة الهندية إثارة قضية الفظائع التي ترتكب ضد الأقليات من الهندوس والمسيحيين في بنجلاديش".