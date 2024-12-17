 مصرف سوريا المركزي: اعتماد سعر الصرف الرسمي عند 12500 ليرة للدولار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرف سوريا المركزي: اعتماد سعر الصرف الرسمي عند 12500 ليرة للدولار

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 11:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 11:55 ص

حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة بالمؤسسات المالية والبنوك عند 12500 ليرة مقابل الدولار، وذلك في أول نشرة أسعار يصدرها رسميًا منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.

وقالت شركات صرافة في دمشق لـ«رويترز» في أواخر الأسبوع الماضي، إن العملة السورية ارتفعت بالفعل من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من حكم الأسد.

وأرجع متعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول في الخارج خلال الحرب، وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي السوري من 18.5 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 200 مليون دولار في العام الحالي، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

في حين استقرت حيازة المركزي من الذهب عند 26 طناً خلال الفترة ذاتها.

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