وزير الرياضة وأبو ريدة يحفزان المنتخب قبل أمم أفريقيا

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على مؤازرة المنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام حسن، قبل سفره إلى المملكة المغربية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بحضور خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحمادة الشربيني، ومصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين، أعضاء مجلس الإدارة.

والتقى وزير الشباب والرياضة بالجهاز الفني واللاعبين للاطمئنان على استعداداتهم، مقدّمًا التهنئة على الفوز أمام منتخب نيجيريا، والظهور بشكل مميز نال استحسان الجميع في المباراة الودية التي أُقيمت على استاد القاهرة.

وأكد الوزير ثقته في قدرة المنتخب على تمثيل مصر بالشكل الذي يليق بتاريخها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مشددًا على الدعم الكامل من الجماهير المصرية، وضرورة التحلي بالروح القتالية والانضباط، وبذل أقصى جهد من أجل المنافسة على اللقب.

وعقب زيارة وزير الشباب والرياضة لمعسكر المنتخب الوطني، توجّه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مباشرة إلى مطار القاهرة، متجهًا إلى دولة قطر لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على أن يتوجه بعدها إلى المملكة المغربية للالتحاق ببعثة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.