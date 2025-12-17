إيطاليا: محكمة النقض تؤيد حكم براءة سالفيني في قضية منع رسو سفينة مهاجرين

أيدت محكمة النقض أعلى محكمة إيطالية، اليوم الأربعاء، الحكم ببراءة نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني، في محاكمة تتعلق بقراره في أغسطس 2019 منع رسو سفينة إنقاذ للمهاجرين في البلاد.

واحتفل سالفيني، بالحكم عبر منصة إكس، وكتب منشور يقول فيه: "خمس سنوات من الإجراءات القانونية: الدفاع عن الحدود ليس جريمة".

وواجه رئيس حزب الرابطة اليميني، المشارك في الائتلاف الحاكم، اتهاما بمنع سفينة تديرها منظمة إغاثة وعلى متنها لاجئون من دخول ميناء إيطالي لعدة أسابيع خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في عام 2019.

وطالب المدعي العام، بسجن سالفيني ست سنوات، واصفا سلوكه بأنه اختطاف وإهمال في أداء الواجب. لكن محكمة في صقلية أصدرت حكما ببراءته العام الماضي.

وبعد ذلك قدم المدعون، تظلما أمام محكمة النقض في روما، وهي أعلى محكمة في إيطاليا، لكن القضاة هناك أيدوا حكم محكمة صقلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الأربعاء.

وكانت السفينة، التي تديرها المنظمة الإسبانية "أوبن آرمز"، راسية بالقرب من جزيرة لامبيدوزا وعلى متنها أكثر من 160 مهاجرا، ولكن لم يتم السماح لها بدخول الميناء.

وقفز عدة أشخاص إلى الماء وحاولوا السباحة إلى الشاطئ.

ولم يتم السماح للسفينة بالرسو إلا بعد 3 أسابيع، بموجب أمر من مدعي عام، خلافا لرغبة الوزير.