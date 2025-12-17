محافظ الغربية يوجّه بسرعة نقل مواطنة مسنّة للمستشفى خلال جولته بلجان الانتخابات في المحلة

تفاجأ اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال جولته الميدانية بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة سير العمل بلجان الإعادة لانتخابات مجلس النواب، بتعثر سيدة مسنّة أثناء خروجها من لجنة الشهيد هشام البزاوي بحي ثان المحلة، ما أسفر عن إصابتها.

وأوقف المحافظ، جولته على الفور، موجّها بسرعة استدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن سلامة وصحة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات المحافظة دون أي اعتبارات أخرى.

وحرص محافظ الغربية، على البقاء بجوار السيدة المصابة لحين وصول سيارة الإسعاف، ومتابعة حالتها الصحية بشكل مباشر، مطمئنًا إياها، مشدّدًا على تقديم الرعاية الطبية الكاملة لها.

كما وجّه وكيل وزارة الصحة بالغربية، باتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة داخل المستشفى، ومتابعة حالتها الصحية أولًا بأول لضمان استقرارها.

وأكد "الجندي"، أن التعامل الإنساني السريع مع أي موقف طارئ يمثل نهجًا ثابتًا في أداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، خاصة خلال الجولات الميدانية، مشيرًا إلى أن وجوده المستمر بين المواطنين يهدف بالأساس إلى الاطمئنان عليهم والاستجابة الفورية لمشكلاتهم.

ولفت إلى أن المواطن يظل دائمًا محور الاهتمام وأساس أي جهد تنموي أو خدمي يتم تنفيذه على أرض محافظة الغربية.

وشدّد على أن المتابعة الميدانية المستمرة لسير لجان الإعادة تأتي في إطار الحرص على توفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين، بما يضمن سهولة حصولهم على الخدمات.

وأكد أن محافظة الغربية تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتحرص على ترجمة ذلك إلى مواقف عملية واضحة على أرض الواقع.