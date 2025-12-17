

تنظم جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، بالتعاون مع لجنة السياحة في الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، مساء غد الخميس، في نادي يخت القاهرة، الصالون السياحي الأول بعنوان: "أثر المتاحف والمزارات الأثرية في خلق مجتمعات جديدة للمساعدة على التنمية المستدامة في قطاعي السياحة والاقتصاد وتعظيم العائد الاقتصادي ورفع الكفاءة"، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين وصناع القرار.

يشهد الملتقى حلقة نقاشية ثرية تستهدف وضع رؤى عملية لإثراء التجربة السياحية المصرية وتعظيم صورتها ذهنيا وعالميا، مع التركيز على العائد الاقتصادي للقطاع.

ويتضمن برنامج الصالون جلسات حوارية موسعة، تديرها غادة شلبي، نائبة وزير السياحة سابقا، وتناقش أهمية التدريب التقني ورفع كفاءة العنصر البشري بمشاركة منى أيوب مديرة مركز الكفاءات (التدريب والمهارات) بالغرفة الألمانية.

كما تناقش جهود الدولة لتنمية القطاع السياحي، بمشاركة محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وخالد شريف خبير التحول الرقمي، وعمرو القاضي رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي السابق.

ويهدف هذا الملتقى إلى خلق منصة تفاعلية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء الدوليين، لربط التراث الأثري بالتنمية المجتمعية المستدامة، وبحث كيفية تحويل المزارات الأثرية إلى مراكز جذب سياحي متكاملة، تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة في المجتمعات المحيطة بها.

كما تناقش الجلسات قضايا الضرائب والجمارك والتحول الرقمي، وتتناول الجهود المشتركة بين وزارتي المالية والسياحة لدعم القطاع، وتسلط الجلسة الضوء على التسهيلات الجمركية والضريبية المقدمة للمستثمرين والعاملين في المجال، بالتحاور مع كلٍ من: رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية.