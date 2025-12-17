أحمد أيمن منصور: نستهدف بطولة للمصري هذا الموسم

أكد أحمد أيمن منصور لاعب النادي المصري البورسعيدي أن جميع لاعبي الفريق لديهم رغبة قوية في الظهور بشكل مميز خلال الموسم الحالي، والعمل على وضع المصري في ترتيب متقدم بجدول الدوري.

وأوضح أحمد أيمن عبر برنامج أوضة اللبس، أن اللاعبين تحدثوا مع إدارة النادي منذ بداية الموسم بشأن طلباتهم، مشيرًا إلى وجود حالة من التفاهم والدعم المتبادل داخل المنظومة.

وأضاف لاعب المصري أن هناك إصرارًا كبيرًا من اللاعبين على أن يكون الموسم الحالي مختلفًا عن المواسم السابقة، خاصة مع البحث الجاد عن حصد بطولة تُسعد جماهير النادي.

وأشاد بدور كامل أبو علي رئيس النادي، مؤكدًا أنه يوفر جميع الإمكانيات اللازمة للفريق من أجل نجاح المنظومة وتحقيق الأهداف المنشودة.