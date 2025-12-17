جامعتا الإسكندرية ولويفيل الأمريكية تبحثان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، في الندوة التعريفية التي نظمتها كلية الهندسة بحضور الدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل الأمريكية، بهدف التعريف ببرامج الشراكة الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس، وفرص التدريب الصيفي، بجانب مسارات دراسة الماجستير بجامعة لويفيل الأمريكية في مختلف التخصصات الهندسية.

وحضر اللقاء الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور وليد عبد العظيم البرقي، عميد كلية الهندسة، والدكتور وائل المغلاني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى النعناعي، عميد كلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة العلمين الدولية، والدكتور أحمد التراس، مسئول العلاقات الدولية بكلية الهندسة، بجانب عدد كبير من طلاب وخريجي الكلية.

وفي كلمته، رحّب الدكتور عبد العزيز قنصوة، بالدكتور أيمن الباز في رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكدًا أن اتفاقية التعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية الهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم الهندسي، من خلال برامج الدرجات المزدوجة والمشتركة مع كبرى الجامعات العالمية.

وأشاد بالجهود التي بذلها الدكتور أيمن الباز لإنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية، موضحًا أن الاتفاقية تتضمن برنامج البكالوريوس المزدوج بنظامي (2+2) أو (3+1)، بما يتيح للطلاب الحصول على درجتي بكالوريوس من الجامعتين، إذ يدرس الطالب عامين أو ثلاثة أعوام بجامعة الإسكندرية ويستكمل المدة المتبقية بجامعة لويفيل الأمريكية، بجانب برنامج الماجستير المشترك، وفرص التدريب الصيفي التي تستضيف خلالها جامعة لويفيل طلاب جامعة الإسكندرية للتدريب في معاملها البحثية المتقدمة بمختلف المجالات الهندسية.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن الباز، عن اعتزازه بالتعاون الأكاديمي المثمر بين جامعتي لويفيل والإسكندرية، مشيدًا بالدور الريادي لجامعة الإسكندرية وقيادتها في إنجاح هذا البرنامج، الذي يُعد من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة.

وأكد أن البرنامج يمنح الطلاب تجربة أكاديمية وثقافية متكاملة تسهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية في مجالي الأكاديميا والصناعة، وتعزيز مشاركتهم في البحث العلمي.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين الجانبين لتذليل التحديات وتوفير فرص تعليمية نوعية للطلاب، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وتضمّن اللقاء عرضًا تقديميًا استعرض قصص نجاح الطلاب الذين شاركوا في البرامج المشتركة والتدريب الدولي خلال السنوات الماضية، وما حققوه من تميز أكاديمي وبحثي، والفرص الوظيفية التي أتيحت لهم في كبرى الجامعات والمؤسسات والشركات العالمية.

وفي ختام اللقاء، أجاب الدكتور أيمن الباز، الحضور عن استفسارات الطلاب والخريجين بشأن متطلبات الالتحاق ببرامج الدرجات المشتركة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، وآليات التقديم، وفرص التدريب الصيفي.

جدير بالذكر أن العام الماضي شهد تخرّج دفعتين من برنامج الشهادة المشتركة بين جامعتي الإسكندرية ولويفيل الأمريكية، بما يعكس نجاح واستدامة هذا التعاون الأكاديمي الدولي.