انطلقت عملية الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة حلوان، وسط أجواء يسودها الهدوء.

وفتحت لجان مدرسة الشهيد صابر أبو ناب (حلوان الثانوية بنات سابقا)، ومدرسة الشهيد محمد عبد العظيم بمنطقة النخل أبوابها للاقتراع في تمام التاسعة صباحا.

وتجري العملية الانتخابية وسط تأمين من أفراد وزارة الداخلية، واشراف من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس خلال جولة الإعادة على 3 مقاعد بدائرة حلوان 6 مرشحين، هم: مرشح حزب مستقبل وطن عيد حماد، ومرشح حزب حماة الوطن مصطفى دقدق، وأربعة مستقلين هم إبراهيم محجوب وخالد رياض وعاطف رمضان وسلوى فؤاد حامد.

ويصوت المصريون في الداخل، اليوم الأربعاء، في جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لمدة يومين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.