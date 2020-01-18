مازيمبي يغير موعد وصوله القاهرة لمواجهة الزمالك

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قررت بعثة فريق مازيمبي الكونغولي تعديل موعد وصولها للقاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وستصل البعثة إلى القاهرة يوم الثلاثاء القادم بدلا من الأربعاء استعدادا للقاء المقرر له الجمعة المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد سبع نقاط من الفوز على أول أغسطس الانجولي، والتعادل مع زيسكو الزامبي ذهابا والفوز إيابا، والخسارة من مازيمبي بالكونغو.

بينما يتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 10 نقاط بالفوز في 3 مواجهاة والتعادل في مباراة واحدة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على بطل الكونغو لضمان التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة.