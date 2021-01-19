توجه أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة والوزراء، للاستجابة السريعة لاستدعاء البرلمان في ظل وقت قصير دون ترتيب.



وقال سعد الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الاثنين، إن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان اليوم متميز، واصفًا مثول «مدبولي» أمام المجلس بـ«الإنجاز في حد ذاته».



وأضاف أن البيان الخاص برئيس الوزراء لم يُناقش بين النواب في الجلسة العامة، بل أحيل إلى جميع اللجان النوعية كل في تخصصه، في حين عقب الأعضاء على بياني وزيري التنمية المحلية والتموين.



وأوضح أن كل الوزراء سيحضرون أمام البرلمان على التوالي وفقًا للجدول الموضوع من مكتب المجلس، ذاكرًا أن كل وزير سيلقي بيانًا عن وزارته وموقفها من تنفيذ برنامج الحكومة، ليتم دراسته في اللجنة النوعية، لتحديد ما تم تنفيذه وما شهد تقصير.



وأكد أن البرلمان الجديد سيكون مختلفًا، من حيث الرقابة، ليقف بجانب المواطن من خلال تأدية دوره الرقابي كما ينبغي، مفيدًا بأن الرقابة في الفصل التشريعي السابق كانت أقل كثيرًا، نظرًا للظروف التي كانت تمر بها الدولة.



وعن القوانين المؤجلة، بين أن مجموعة القوانين التي جاءت للبرلمان من الحكومة، أوجب القانون إعادتها مرة أخرى للحكومة لتأكيد مدى تمسكها بها، لافتًا إلى أن الحكومة أرسلت خطابًا أكدت فيه أنها لا زالت متمسكة بكل القوانين التي كانت في الفصل التشريعي السابق.





