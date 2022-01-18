الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدرسة ويعتدي على المعلمين ويعتقل طالبين و6 أشخاص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدرسة "دير نظام الأساسية" شمال مدينة رام الله، واعتقلت طالبين، و6 آخرين من أنحاء متفرقة في محافظة رام الله والبيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية القول: إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين، من داخل غرفة الصف، واعتدت على الهيئة التدريسية التي حاولت التصدي لهم.

وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت 4 فلسطينيين من بلدة سلواد، وذلك بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، كما اعتقلت تلك القوات مواطنين من عين يبرود، ومن مدينة رام الله، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاباً من بلدة قباطية جنوب جنين على حاجز عسكري.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الفلسطيني على حاجز عسكري بالطريق الواصل إلى الجامعة العربية الأمريكية.