مفتي لبنان: العدوان على الإمارات جريمة نكراء وعمل إجرامي آثم

وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، العدوان على الإمارات بالجريمة النكراء، معتبرا أنه يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الإرهابية والتي بدأت منذ سنوات على السعودية وبعض دول مجلس تعاون الخليج العربية.



وأدان المفتي دريان - في بيان اليوم الثلاثاء - العمل الإجرامي الآثم بحق دولة الإمارات، موضحا أن أي اعتداء على المملكة العربية السعودية أو على دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي دولة في دول مجلس تعاون الخليج العربي هو اعتداء على العرب والمسلمين جميعا.



وأضاف أن دار الفتوى موقفها ثابت وحازم من هذه الممارسات الإرهابية المجرمة التي لن تلقى إلا الرفض والاستنكار والإدانة لأنها تستهدف دولا عربية شقيقة كانت دائما نصيرة للبنان وداعمة لشعبه في كل الظروف الصعبة التي مر ويمر بها.