كشف الفنان يحي الفخراني، عن تفاصيل دراسته في كلية الطب، مشيرًا إلى أنه كان يحصل على أعلى درجات على الرغم من قلة مذاكرته.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الاثنين، أنه كان يذاكر بطريقة معينة بسبب عدم حبه لمادة التشريح في كلية الطب، قائلًا: «كنت بحفظ الصور في كتاب التشريح لأني بقرف من المادة دي وكنت بروح السينما ليلة الأمتحان».

وعقبت الكاتبة لميس جابر، أنه كان يذهب إلى السينما قبل موعد الامتحان حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، ويستيقظ صباحًا يذهب إلى الامتحان دون مراجعة المواد.

وتابعت، أنها كانت دائمًا تشعر بالقلق والتوتر في ليالي الأمتحان، قائلة: «كنت بفضل مطبقة يوم ويومين عشان صعوبة المواد على عكس يحيي الفخراني كان أوقات بيأخد مهدئ وينام».

واستكملت، أن الفنان يحيي الفخراني كان يصاب بالتوتر والخوف قبل عرض المسرحيات واستمرت هذه الحالة حتى عرض مسرحية الملك لير على المسرح القومي عام 2001.