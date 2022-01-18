وزير الرياضة عن تغيير مدرب منتخب مصر: «كل وقت وله أذان»

رد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على سؤاله بشأن تفضيل المدرب الوطني للمنتخب أم الأجنبي، مؤكدًا أن طريقة التفكير تختلف من الوقت لآخر.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السودان، غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة لمواجهات المجموعة الرابعة لأمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش، تلقى العديد من الانتقادات من قبل النقاد ووسائل الإعلام والجماهير، بسبب عدم وجود خطة واضحة للفراعنة في مباراته أمام نيجيريا، بافتتاح كأس الأمم، والدفع بلاعبين في مراكز غير مراكزهم الأساسية.

وأوضح صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر "الحياة": "في التوقيت الحالي يوجد مديرًا فنيًا ولن أفكر في غير ذلك، (كل وقت وله أذان)".

وتابع: "كنت عضوًا بمجلس إدارة اتحاد الكرة عام 2004، وأجريت دراسة لاختيار مدرب وطني وتم اختيار حسن شحاته، هذه كانت طريقة تفكيري، كان الوقت يسمح والشكل والمضمون".

واختتم: "نقيم كل تجربة في بالنجاح أو الفشل في وقت ما، الآن المدرب يقود المنتخب في كأس الأمم سنرى النتائج بعد انتهاء البطولة".