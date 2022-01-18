يرى الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك «تعرض لظلم»، متابعًا: «كان يتردد أنباء عن التوريث.. ولكن وجهة نظري إنه لم يكن ليورث الحكم أبدًا»، حسب قوله.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي خيري رمضان، في برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، الإثنين، أن الإعلام ضخّم من تلك الأنباء، متابعًا: «السياسة متغيرة.. ولكن الرئيس مبارك كان رجلا وطنيا، وإلى حد ما أجده تعرض إلى ظلم».

وعن رأيه في قبول المصريين لوزراء من رجال الأعمال، رد قائلا: «المزاج العام المصري لا يحب التزاوج بين السلطة والمال لكن في ناس كتير وطنيين من رجال الاعمال ولازم الناس تعرف أن ثلثي القوى العاملة في مصر شغالة في القطاع الخاص».