استطلاع: إيمانويل ماكرون المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي الحال، إيمانويل ماكرون، لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي ويعد المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد "Elabe" الفرنسي، وفقا لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية، أن ما يقرب من واحد من كل اثنين من المستطلعين يتوقع فوز إيمانويل ماكرون بولاية ثانية في أبريل المقبل، ولا يوجد مرشح آخر يقترب من هذه النتيجة.

وأضاف الاستطلاع أن 14% من المستطلعة آراؤهم يرون فوز فاليري بيكريس، مرشحة حزب الجمهوريين اليمنى، بينما حصلت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان على نفس النسبة، في حين يرى 6% من المستطلعين فوز إريك زيمور، وأيد 5% فوز جان لوك ميلينشون، وحصل جميع المرشحين الآخرين على أقل من 3%.

وتابع أنه "إذا كان أنصار حزبي الجمهورية إلى الأمام ومودم، يؤمنون بنسبة 91% بفوز إيمانويل ماكرون، فإن أنصار "التجمع الوطني" واثقون بـ65% من فوز معسكرهم، ويرى 52% من المقربين من الجمهوريين انتصارًا لمرشحتهم فاليري بيكريس".

وأشار الاستطلاع إلى أنه في معسكر اليسار هناك 39% من أنصار حزب "فرنسا الأبية" يؤمنون بفوز جان لوك ميلينشون، في حين رجح 16% من الناخبين الاشتراكيين فوز عمدة باريس آن هيدالجو أو وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا، وتوقع 11% فوز يانيك جادوت.

وتم إجراء الاستطلاع على عينة من 1003 أشخاص يمثلون سكان العاصمة الفرنسية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكثر.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في فرنسا ستجرى يومي 10 و24 أبريل المقبل.