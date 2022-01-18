الإمارات تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع بشأن هجمات الحوثيين على أبوظبي

قدمت الإمارات رسالة إلى النرويج، رئيسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس، بشأن "هجمات الحوثيين الإرهابية" على أبو ظبي، والتي وقعت يوم أمس الاثنين.

وتدين الرسالة "استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين و للأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي"، وتدعو مجلس الأمن إلى "إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد.

وقالت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "تدين دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف الحوثيين للمدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات"وام" عن نسيبة قولها مساء اليوم إن "هذا التصعيد غير القانوني والمثير للقلق، هو خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا، ومحاولة أخرى من قبل الحوثيين، لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني، في تحد للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، لتهديد السلام والأمن".

وتابعت: "تدعو دولة الإمارات مجلس الأمن للتحدث بصوت واحد، والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة، لهذه الهجمات الإرهابية التي شُنّت في تجاهل تام للقانون الدولي".