العثور على رفات بشرية في أنبوب صرف صحي قرب ليون بجنوب شرق فرنسا

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جرى العثور على رفات بشرية داخل نظام الصرف الصحي لأحد المباني السكنية بالقرب من مدينة ليون في جنوب شرق فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأربعاء أنه تم اعتقال رجل على صلة بالقضية.

ووفقا للتقارير، فتحت النيابة العامة تحقيقا في جريمة قتل عمد.

كما أفادت الأنباء بأن سباكا عثر على ملابس وأجزاء من جسد بشري داخل أنبوب أثناء عمل الذي تم تنفيذه مساء الثلاثاء.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن مالك المبنى السكني كان اتصل بالشركة لإصلاح أنبوب مسدود.

وكتبت شبكة "فرانس إنفو" الفرنسية أن الشرطة عثرت أيضا على منشار ملطخ بالدماء وأجزاء أخرى من جسم بشري.