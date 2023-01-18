وزير الخارجية السعودي: يوجد تقدم صوب إنهاء حرب اليمن

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء، إنه يجري تحقيق تقدم صوب إنهاء حرب اليمن، التي تقود الرياض فيها تحالفا عسكريا، لكنه أضاف أن هناك المزيد ينبغي فعله بما في ذلك إعادة العمل بالهدنة وتحويلها إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأضاف خلال حديثه بإحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن الصراع المستمر منذ ثمانية أعوام لن يحل إلا من خلال تسوية سياسية، بحسب وكالة رويترز.

وفي نفس الجلسة، قال هانس جروندبرج مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إن إنهاء الحرب "لن يكون سهلا" مضيفا أن انعدام الثقة ما زال قائما لكن خطوات كبيرة تم اتخاذها في الآونة الأخيرة.