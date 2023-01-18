السعودية والأمم المتحدة تبحثان جهود إحلال الأمن والاستقرار في اليمن

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس جروندبرج، جهود المملكة والأمم المتحدة الهادفة إلى أمن واستقرار اليمن.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن اللقاء عُقد على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية، حيث جرى خلاله مناقشة الجهود المشتركة في دعم مجلس القيادة الرئاسي باليمن لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن بما يكفل إنهاء الأزمة والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.

وفي السياق ذاته، بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زرداري، العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، وبالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت (واس) إلى أن الجانبين بحثا تعزيز العمل المشترك الهادف إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".