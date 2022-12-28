حفارة إسرائيلية تخرق الخط الأزرق والجيش اللبناني يلزمها بالتوقف عن العمل

خرقت حفارة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، الخط الأزرق جنوب لبنان على مرحلتين، وألزمت قوة من الجيش اللبناني إسرائيل بالتوقف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أنه "بتاريخ 18/1/2023 ما بين الساعة 0900 والساعة 1300، خرق حاضور حفارة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين".

وأضاف البيان "نفذت قوة من الجيش انتشارا في مكان الخرق، وألزمت العدو الإسرائيلي بالتوقف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق. كما حضرت دورية من اليونيفيل للتحقق من الخرق".

وتتم متابعة موضوع الخرق، بحسب البيان "بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

يذكر أن الخط الأزرق رسم في العام 2000 من قبل الأمم المتحدة ومن خلال لجنتين منفصلتين الأولى لبنانية - أممية والثانية إسرائيلية – أممية، ليشكل أداة للتحقق من خروج إسرائيل من الأرض اللبنانية.

ويتطابق الخط الأزرق مع خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين في قسم كبير منه وتوجد فوارق في عدد من الأماكن، لذلك تحفّظ لبنان على هذا الخط في هذه الأماكن.