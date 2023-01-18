صدور حكم غيابي بسجن المديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي قيس سعيد

أصدرت محكمة تونسية اليوم الثلاثاء حكما غيابيا بسجن المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد وذراعه اليمنى، نادية عكاشة بسبب تسريبات صوتية نسبت إليها.

كانت عكاشة أعلنت استقالتها من منصبها في يناير عام 2022 قبل أن تغادر البلاد إلى العاصمة الفرنسية باريس. ولا يُعرف حاليا على وجه التحديد مكان إقامتها.

وإثر ذلك ظهرت تسجيلات صوتية نسبت إليها، على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لاذعة وتهكما على الرئيس سعيد.

كما تضمنت حديثا مسيئا لأفراد من عائلة الرئيس ما دفع شقيقة زوجته المحامية عاتكة شبيل إلى تحريك دعوى قضائية ضد عكاشة.

وأفادت إذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة بأن المحكمة الابتدائية بالعاصمة أصدرت بحقها حكما غيابيا بالسجن مدة عام وشهرين اثنين.

وعكاشة المتخصصة أيضا في القانون الدستوري مثل الرئيس قيس سعيد، كانت نادرة الظهور في وسائل الإعلام ولكنها كانت تعد أحد أبرز المقربين له في القصر الرئاسي.

ومع انتشار التسريبات الصوتية نفت عكاشة صلتها به وأدعت أنها مفبركة.