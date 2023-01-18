المرصد السوري: قتلى وجرحى في عملية انغماسية ضد قوات النظام جنوبي إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسقوط قتلى وجرحى في عملية "انغماسية" شنها فصيل مسلح ، اليوم الأربعاء، ضد مواقع قوات النظام في منطقة خفض التصعيد جنوبي إدلب بشمال سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم: "شن فصيل (أنصار التوحيد) مع ساعات الصباح الأولى اليوم عملية انغماسية على مواقع قوات النظام، على جبهة معرة موخص جنوبي إدلب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى".

ووفق المرصد: "ترافقت الاشتباكات مع استهدافات برية مكثفة، وعقب العملية، بدأت قوات النظام حملة قصف مكثفة وعنيفة على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما عمد فصيل أنصار التوحيد إلى استهداف مواقع قوات النظام بالقذائف الصاروخية".

يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد ضد قوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة خفض التصعيد.

وتسيطر القوات الحكومية السورية على ريف إدلب الجنوبي والشرقي على طول اتوستراد حلب دمشق، كما تسيطر فصائل المعارضة على مناطق غرب اتوستراد دمشق حلب في المنطقة التي تخضع لتفاهمات تركيا وروسيا والتي تعرف بمنطقة خفض التصعيد.