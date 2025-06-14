مُسيرات أوكرانيا تستهدف مصنعا للمواد الكيماوية جنوبي روسيا

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أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم السبت، بأن أوكرانيا أطلقت موجة من الطائرات المُسيرة القتالية استهدفت مصنعا للمواد الكيماية في جنوب روسيا، وغيره من المنشآت الصناعية الأساسية في حرب روسيا.

وكان أحد هذه الأهداف مصنع أسوت للمواد الكيماوية (نيتروجين) في مدينة نيفينوميسك بجنوب روسيا، والذي ينتج مواد تصنيع المتفجرات.

وأكد حاكم منطقة ستافروبول، فلاديمير فلاديميروف، سقوط أجزاء من المُسيرات في منطقة نيفينوميسك الصناعية، ولم يصب أحد بأذى.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا دوي عشرة تفجيرات، على الأقل، فوق المدينة.

ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار بالمصنع.

وأكد المسئولون الروس أيضا وقوع هجوم على مدينة نوفوكويبيشفسك بالقرب من سامارا على نهر فولجا، حيث يوجد مصنع كبير للمواد الكيماوية.

وقال الجيش الروسي إنه أسقط 66 مسيرة أوكرانية فوق أجزاء مختلفة من البلاد.

ومن ناحية أخرى، هاجم الجيش الروسي مدينة زابورريجيا بجنوب أوكرانيا، بمُسيرات قتالية خلال الليل وكذلك أهداف أخرى.

وقال الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف إن رجلي شرطة أصيبا في الهجوم.

وزابوريجيا هي أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا حيث تضم خمسة مفاعلات بقوة ألف ميجا وات.