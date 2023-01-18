يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة نيابية صباح غد الخميس لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي بعد 6 سنوات قضاها في السلطة.

جاء ذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الحادية عشر منذ بدء الفراغ الرئاسي.

ويعيش لبنان منذ أكثر قرابة 80 يوما في فراغ رئاسي بسبب غياب التوافق اللازم لانتخاب رئيس جديد للبلاد داخل مجلس النواب على مدار 10 جلسات عقدت بدء من 29 سبتمبر الماضي وحتى 15 ديسمبر الماضي، ولم تسفر الانتخابات فيها عن حصول أي من المرشحين للرئاسة على النصاب اللازم للفوز والمقدر بـ 86 صوتا من بين أصوات 128 نائبا في المجلس بالجولة الأولى للانتخاب، فيما لم تعقد في أي من الجلسات جولة ثانية للتصويت والتي يتطلب الفوز فيها الحصول على 65 صوتا فقط.

ورغم أن الدستور اللبناني نص على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية حال الفراغ الرئاسي إلى مجلس الوزراء مجتمعا، إلا ان حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لم تستطع تعويض غياب الرئيس بسبب الخلافات السياسية حول صلاحية الحكومة في ممارسة اختصاصات الرئيس لكونها حكومة مستقيلة وتمارس مهام تصريف الأعمال. وعقدت حكومة ميقاتي اجتماعين لمجلس الوزراء منذ بداية الفراغ الرئاسي بحضور النصاب اللازم لانعقاد الجلسة وفي غياب وزراء التيار الوطني الحر ومناصريه.