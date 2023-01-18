محافظ الإسكندرية يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

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ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بصفته رئيسا للمجلس؛ لمناقشة الموضوعات الخاصة بتنشيط السياحة في عروس البحر المتوسط.

وخلال الاجتماع تم مناقشة واستعراض أنشطة الهيئة والمقترحات المقدمة بشأن الفعاليات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية بالإسكندرية، كما تم استعراض كافه الموضوعات الإدارية والقانونية والمالية ومناقشة الموضوعات الخاصة بتنمية موارد الهيئة لمتابعة دورها الفعال في تنشيط السياحة بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور شيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعبد الوهاب محمد أمين سر المجلس مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية.