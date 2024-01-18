 أقوى هجوم وأسوأ دفاع بعد نهاية الجولة الافتتاحية من أمم إفريقيا 2023 - بوابة الشروق
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أقوى هجوم وأسوأ دفاع بعد نهاية الجولة الافتتاحية من أمم إفريقيا 2023

محمود عيسى
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 2:54 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 2:54 ص

شهدت منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقامة في كوت ديفوار تواجد منتخب المغرب والسنغال في قائمة أقوى خط هجوم ومنتخبين بقائمة أسوأ خط دفاع.

منتخب المغرب والسنغال نجحا في احتلال قائمة المنتخبات الأقوى هجوميا بعد تسجيل أسود التيرانجا 3 أهداف في مباراتهم الأولى بالبطولة بشباك منتخب جامبيا، في المقابل فازت المغرب أسود الأطلس على منتخب تنزانيا بنتيجة 3-0.

واحتل منتخب تنزانيا وجامبيا قائمة المنتخبات الأسوأ دفاعيا في البطولة بعد نهاية منافسات الجولة الأولى من البطولة القارية.

ونجحت 6 منتخبات الخروج بشباك نظيفة دون تلقى أي هدف بالجولة الأولى وهي كوت ديفوار والسنغال وبوركينا فاسو ومالي وناميبيا والمغرب.

7 منتخبات حققت الفوز في الجولة الأولى وهي كوت ديفوار، كاب فيردي، مالي، بوركينا فاسو، مالي، ناميبيا والمغرب.

نتيجة التعادل سيطرت على 6 مواجهات وهي مباريات نيجيريا وغينيا الاستوائية، مصر وموزمبيق، الكاميرون وغينيا، الجزائر وأنجولا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وضمن الأرقام السلبية للبطولة فشلت 6 منتخبات في تسجيل أي هدف بالجولة الأولى وهي غينيا بيساو، جامبيا، موريتانيا، تونس، جنوب أفريقيا وتنزانيا.


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