ذكرت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن شركة رينو كوريا موتورز وشركتين أخريين لصناعة السيارات ستستدعي أكثر من 104 آلاف سيارة بسبب مكونات معيبة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أن الشركات الثلاث، بما في ذلك شركة كيا وشركة جيس موبيليتي لتصنيع الشاحنة الكهربائية المحلية، ستستدعي طوعا ما مجموعه 104120 وحدة من 3 طرز مختلفة.

وتشمل المشاكل، عيبا في وحدة نظام المكابح المانعة للانغلاق في أكثر من 83 ألف وحدة من طراز رينو إس إم 3، وصمامات تزود بالوقود غير صالحة في أكثر من 18900 وحدة من طراز كارينس لشركة كيا، وفقا للوزارة.