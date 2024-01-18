إعلام عبري: بن غفير وجه الشرطة بإطلاق النار على الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدا

وجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، عناصر الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا تهديدًا على حياتهم.



ونقلت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية، عن قناة "كان" الرسمية القول: "خلافًا لتعليمات إطلاق النار، الوزير بن غفير قال لمقاتلي ياماس (وحدة شرطية خاصة تنشط في مكافحة "الإرهاب") في الضفة الغربية: لديكم كل الدعم مني، عندما ترون إرهابيًا، حتى لو لم يعرضكم للخطر، اطلقوا النار عليه".



ولم يحدد بن غفير مواصفات ما سماه "الإرهابي الذي لا يعرض القوات الإسرائيلية للخطر"، وهو ما قد يفتح الباب أمام قتل المزيد من الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية، التي تشهد توترًا متزايدًا.



من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن تصريحات بن غفير جاءت خلال تفقده لقاعدة "ياماس" و"مغاف" (شرطة حرس الحدود) في الضفة الغربية.